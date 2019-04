Orfini è simile a Di Maio non a D'Alema

TRA ORFINI E D'ALEMA C'È UN ABISSO

L’ex presidente del Pd, invece, intigna non sapendo - del resto lui e i suoi non hanno molto interesse per i voti dei cittadini - che c’è in Italia e a Roma una parte di elettorato, piccolo ma consistente, che vive la cacciata di Marino come una ferita e il rifiuto di restituirgli l’onore politico come un argomento per dissuaderli dal voto al Pd. Leggo, strabiliato, che Orfini assomiglia a Massimo D’Alema. La colpa di D’Alema è di averlo tratto dal nulla e di avergli fatto fare una carriera per evitargli le difficoltà della disoccupazione. Come Beppe Grillo con Luigi Di Maio. D’Alema, in effetti, non è stato geniale nella scelta di molte delle persone che ha voluto accanto a sé. Quasi tutte lo hanno tradito. Ma fra Orfini e D’Alema c’è non solo una evidente distanza politico-culturale, ma soprattutto una distanza morale. D’Alema sa riconoscere gli errori e sa chiedere scusa per quelli che hanno nuociuto più che a lui alla sua gente. Orfini non è figlio della sua scuola. È figlio di quel politicantismo arrogante che è assai più vicino a questa classe dirigente, che nulla sa fare e nulla fa, che è oggi al governo.

CANDIDARE MARINO ALLE EUROPEE È UN SEMPLICE ATTO DI CORAGGIO

Chiudiamo così il “caso Marino”? Nicola Zingaretti non ha risposto, neppure per dire no, alla mia proposta di candidare Marino alle Europee. Peccato (e peccato per la mancanza di buona educazione), era un gesto semplice di coraggio e qui c’è forse il limite caratteriale di un segretario che farà bene. Zingaretti non può cavarsela, però, con una dichiarazioncina. Capisco e approvo che non bisogna soffiare sul fuoco delle diatribe interne, ma qui si sta parlando di una decisione, la defenestrazione di Marino, che per il modo in cui venne fatta aprì la strada ai 5 stelle prima a Roma e poi in Italia. Io non sono per emarginare i renziani, ma dire loro che ci hanno rotto i coglioni si può fare?