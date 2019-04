I sondaggi politici elettorali di oggi 11 aprile 2019

L'altro azionista di governo, il Movimento 5 Stelle del ministro del lavoro e vice premier Luigi Di Maio, si attesta al 22,3%, in calo dello 0,4% rispetto alla rilevazione di inizio aprile. In totale, le intenzioni di voto dei partiti di governo si fermano a quota 53,7%, in calo di quasi un punto (-0,9%).

CRESCE IL CENTRODESTRA: FORZA ITALIA GUADAGNA LO 0,8%

Alle spalle dei due partiti di governo, cresce il Pd del segretario Nicola Zingaretti, che guadagna lo 0,4% e raggiunge il 21,5%, ora a meno di un punto percentuale dai pentastellati. All'interno del centrosinistra, stabile +Europa-Cd con Bonino al 2,9%. Altri partiti fra cui Mdp, Si, Verdi raggiungono il 4,6% (+1,2%). In risalita anche la percentuale complessiva per le opposizioni di centrodestra (+0,8% rispetto alla settimana precedente). Più nello specifico, Fratelli d'Italia si attesta 4,8% (in crescita dello 0,1%), Forza Italia al 10,1% (in aumento dello 0,8%) e Noi con l'Italia allo 0,5%, in leggero calo (-0,1%) rispetto all'ultima rilevazione.