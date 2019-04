Le parole di Draghi sui rischi che pesano su Eurolandia

I rischi per Eurolandia non finiscono mai. Firmato Mario Draghi, presidente della Banca centrale europea (Bce), che ha fatto il punto sui pericoli nel discorso depositato all'Imfc (International Monetary and Financial Committee, il Comitato che "governa" il Fondo monetario): «I venti contrari globali continuano a pesare sulla crescita dell'area euro», ha scritto. «L'economia è cresciuta a una velocità più lenta nel 2018, dopo un anno precedente robusto».