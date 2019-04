Lettera aperta a Berlusconi: molla al più presto Salvini

Tu a suo tempo hai scelto il Ppe, e Ti prepari a essere il membro più eminente e autorevole del prossimo parlamento europeo: nessuno in quel consesso avrà alle spalle il Tuo corso di onori, la Tua proiezione internazionale. Io Ti chiedo di conquistare una medaglia in più in questa campagna elettorale: il Ppe gioca in Italia la partita più difficile, perché qui l’avversario sovranista abita al governo. Il confine tra Europa e barbarie è qui, e lo puoi difendere solo Tu. Le armi per vincere sono la cultura popolare, le radici cristiane di questo Paese, il senso della solidarietà, la mitezza come identità e il dialogo come metodo, insomma quell’insieme di valori positivi che Ti hanno fatto dire un giorno che «l’amore vince sempre sull’odio». Basta rincorrere Salvini a destra. Basta invocare un centrodestra che non c’è più. Vuoi essere il regista del futuro, o il custode di un passato che peraltro il Tuo alleato ogni giorno rifiuta e denigra? Il futuro è popolare, in una autonomia né superba né velleitaria, ma doverosa e affascinante. So che è più facile rifugiarsi nelle categorie del passato, e lì coltivare qualche comodità utile a tutti, anche a me. Ma talvolta è più forte il gusto della novità e della sfida. E Tu sei ancora il più ‘nuovo’ tra di noi. Un giorno chiesi a Giulio Andreotti cosa fosse la vecchiaia e lui mi rispose: «È quando preferisci una strada sbagliata che conosci, a una giusta che non hai ancora percorso». Buona giovinezza, Presidente, per Te può ricominciare adesso.