Cosa c'è dietro la beffa dei fondi monchi per i truffati dalle banche

Insomma, neppure in parlamento sembrano volerci credere, tanto sarebbe clamorosa la sterzata. Nella serata dell'11 aprile la situazione non era ancora del tutto chiarita. Dalla Ragioneria sostengono che la discrepanza si spiega con la differenza fra «saldo netto da finanziare» da una parte e «fabbisogno e indebitamento» dall’altra. Sta di fatto che il testo del Def parla di erogazioni nette per i risparmiatori nella misura di «circa 0,05 miliardi nel 2019, 0,3 miliardi nel 2020 e 0,4 miliardi nel 2021», che espressi in cifre tonde fanno appunto 75 milioni nel 2019, 325 nel 2020 e 425 nel 2021. La sola idea fa insorgere i risparmiatori, già innervositi dal fatto che la legge ancora non si vede. Per Patrizio Miatello, dell’associazione Ezzenino III da Onara, «se è così è semplicemente inaccettabile. Non si possono far sparire 700 milioni da un giorno all’altro».