Raffaele Marra racconta la guerra intestina al M5s di Roma

«Io mi sono trovato in una guerra tra gruppi all'interno agli M5s. Quelli che stavano con la sindaca Raggi e quelli che invece stavano con Roberta Lombardi. Io non avevo gruppi ma ero percepito come vicino alla sindaca, ma io non ho fatto politica: era un massacro sui giornali tutti i giorni», è quanto affermato in aula dall'ex capo del personale del Comune di Roma, Raffaele Marra, sentito nel processo che lo vede imputato per abuso di ufficio in relazione alla vicenda della nomina del fratello, Renato Marra, a capo della direzione Turismo del Campidoglio. Si tratta della stessa vicenda per la quale è stata sotto processo la Raggi poi assolta dall'accusa di falso l'11 novembre scorso. Nel corso dell'interrogatorio, Marra ha definito come una «sventura» la sua esperienza nell'amministrazione comunale durante la quale «per tre volte ha chiesto di mettermi in aspettativa».

«MAI STATO UN MILITANTE»

«Non sono mai stato militante M5s. Sono stato chiamato perché sono un valido amministratore», ha detto rispondendo alle domande del pm Francesco Dall'Olio, «ho conosciuto la Raggi nell'aprile del 2016 ad una cena organizzata dal funzionario comunale Salvatore Romeo che mi aveva contattato mentre mi trovavo in aspettativa, per chiedermi se potevo collaborare con loro. In quella fase mi sono limitato ad inviare via mail alla sindaca la macrostruttura del comune di Milano perché pensavo fosse fatta bene ed infatti quella attualmente in vigore in Campidoglio ricalca questo modello». L'imputato ha raccontato di avere lavorato in passato con il sindaco Gianni Alemanno di cui nel 2008 è stato «dirigente e uomo di fiducia dal punto di vista tecnico e amministrativo, ma non avevo certo la tessera di An. Così come quando sono stato nominato dirigente durante la consiliatura guidata da Ignazio Marino: non sono mai stato un militante Pd». Marra ha ricordato anche la nomina in Regione Lazio, durante la presidenza di Renata Polverini. «Sono stato scelto nell'ambito di un bando pubblico ma anche in questo caso non ho mai avuto tessere o fatto attività politica», ha precisato.