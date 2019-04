Perché Salini temporeggia sulle nomine Rai

Alla Rai è tutto fermo. La tivù pubblica è come paralizzata dalle paure dell’amministratore delegato Fabrizio Salini che non firma le nomine dei vicedirettori di rete senza i quali si arriverà a una definitiva paralisi. Il manager va dicendo in giro che deve aspettare l’esito delle elezioni europee e poi la totale riorganizzazione delle stesse reti per cui della questione se ne riparlerà non prima di ottobre. L’unico contento di questa situazione è il direttore di RaiDue Carlo Freccero che a settembre scade e che in questo modo può continuare a fare il bello e cattivo tempo.