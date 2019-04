Indifferente all'antifascismo, Salvini tradisce la Costituzione

SALVINI DOVREBBE GARANTIRE LA TUTELA ANTIFASCISTA DEL PAESE

Quindi Salvini resterà bellamente solo come il primo ministro, che dovrebbe garantire la tutela antifascista del Paese, a schierarsi per l’indifferenza. Io non ho paura del vicepremier come persona. C’era ai miei tempi in un fumetto un personaggio grassottello come lui che si chiamava Superbone in un giornaletto chiamato Il Monello. Superbone era sommamente antipatico e alla fine le beccava sempre. Io ho paura del danno di fronte ai giovani di un ministro che proclama che fascisti e antifascisti sono pari. Credo che Sergio Mattarella dirà che solo la Repubblica nata dalla Resistenza ha consentito tanti anni di pace in Italia e persino il lusso di avere uno come Salvini temporaneamente al governo.