Il 12 aprile 1984 Bossi davanti a un notaio fondò la Lega

Ma torniamo al passato. Bossi, già animato dalla passione politica, da qualche tempo girava il Nord freneticamente «con una vecchia Citroen, per un'azione di proselitismo. Aveva anche inaugurato la moda dei manifesti e delle scritte sui muri delle autostrade e dei vecchi edifici, da antesignano dei graffitari», ricostruisce la Lega in una nota. Quel 12 aprile di 35 anni fa a vidimare la nascita del nuovo partito fu il notaio Franca Bellorini, con studio a Varese, in via Bernasconi numero 1, secondo piano.

IL GRUPPO DI FONDATORI DAVANTI AL NOTAIO

Il gruppo di 35-40enni, contunua la ricostruzione, «si accomoda con entusiasmo attorno a un grande tavolo di fronte al notaio. A capo di quel gruppo, un giovane magro dai capelli neri, Umberto Bossi da Cassano Magnago, lo stesso che aveva redatto lo statuto e inventato il nome, Lega Autonomista Lombarda, e il simbolo, Alberto da Giussano». Anni prima Bossi aveva fondato un giornale, Lombardia Autonomista, ne era il direttore responsabile e l'editore. «Bombardava il territorio con i suoi articoli. Propagava le sue idee in giro, nei bar e nei circoli culturali. Scriveva poesie in dialetto lombardo».