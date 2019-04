Il peso delle elezioni in Finlandia in vista delle Europee 2019

Il primo è che nel pieno della campagna per l'europarlamento di Strasburgo i finlandesi si apprestano anche a votare per rinnovare il loro parlamento, il 14 aprile prossimo. Inaspettatamente, dopo l'improvvisa crisi di governo del marzo scorso: il premier liberal-conservatore Juha Sipilä ha gettato la spugna , dichiarando il fallimento delle riforme che aveva in animo. Si spera (ma non è detto) in un ricambio con la vittoria dei socialdemocratici, nei sondaggi al 19-20% per le Legislative . Magari in coalizione con la sinistra attorno al 9-10% e con i Verdi, che trainati dall'effetto Greta e dall'ascesa in Germania sarebbero vicini a raddoppiare dei consensi al 12-13%, qualcosa di mai accaduto agli ecologisti alle elezioni politiche in Finlandia.

L'IMPROVVISA CRISI DI GOVERNO