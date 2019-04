Chi sono le candidate M5s alle Europee 2019

Alessandra Todde per le Isole, Chiara Maria Gemma per il Sud, Daniela Rondinelli al Centro, Maria Angela Danzì nel Nord-ivest e Sabrina Pignedoli nel Nord-est. Sono le cinque candidate capolista del Movimento 5 stelle alle Europee, indicate dal capo politico Luigi Di Maio.

MANAGER, DOCENTI E GIORNALISTE

Alessandra Todde è una manager, Ceo di Olidata, Chiara Maria Gemma è una docente brindisina che insegna all'università di Bari, mentre Daniela Rondinelli fa parte del Comitato economico e sociale europeo. Maria Angela Danzì è una dirigente della Pubblica amministrazione, mentre Sabrina Pignedoli è una cronista e consulente della Commissione Antimafia.

ATTESO UN NUOVO VOTO SU ROUSSEAU

La decisione dovrà essere ratificata da un nuovo voto sulla piattaforma Rousseau, dopo quelli effettuati per selezionare il resto dei candidati che seguiranno i nomi delle cinque capolista in ordine di preferenze raccolte nei voti online. «Qualcuno dice avete candidato cinque donne», ha dichiarato Di Maio presentandole a Roma, «io dico che abbiamo candidato cinque eccellenze per la loro storia personale, cultura ed esperienza professionale. Rappresentano la meritocrazia, che è un valore per il M5s. Il M5s vince ogni volta che ha dato la opportunità ai cittadini di farsi Stato».

DI MAIO FA IL PUNTO SULLE EUROPEE

Sulle alleanze a Strasburgo il vicepremier ha aggiunto: «Stiamo lavorando a un gruppo europeo: non sarà nè di destra nè di sinistra. Siederà con la volontà di fare le cose che servono all'Italia in Europa, con chi ci sta. Alcuni alleati già ci sono, altri arriveranno. Sarà difficile stare con chi quando facevamo la legge di Bilancio diceva che l'Italia doveva subire ancora austerità».