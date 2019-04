L'Italia non vuole imparare la lezione della Brexit

Johnson, dopo essere stato il generale della vittoria referendaria, annunciava così che non avrebbe corso per la premiership e abbandonava il campo, disarcionato dal suo maggiore sponsor che poneva subito la propria personale candidatura. La May diventava premier e nominava Johnson poco dopo ministro degli Esteri, per controllarlo meglio, con un portafoglio senza Brexit e senza politica commerciale, cioè poco più che simbolico. «Vorrei fosse uno scherzo», era il commento dell’ex premier svedese Carl Bildt. Infinite volte nella campagna referendaria e fino a pochi mesi fa, come del resto il suo ex amico Gove, Boris ha ripetuto «dopo la vittoria avremo in mano tutte le carte e potremo scegliere la strada che vogliamo». Non l’hanno ancora scelta. Persino David Davies, ex ministro per la Brexit dimessosi insieme a Boris nel luglio 2018 contro il piano May, diceva di lui: «Siamo due compagnoni, ma credo che molte delle sue idee forniscono un buon titolo di giornale, non necessariamente ispirano una buona politica». «Da demagogo e non da uomo di Stato, è il politico più irresponsabile che il Paese abbia visto in molti anni», conclude l’Economist, che a fine 2018 ha assegnato a Boris il trofeo «come politico più efficace nel danneggiare il suo partito e il suo Paese».