Lega e M5s litigano ancora su Roma

La lite tra Matteo Salvini e Virginia Raggi prosegue e rischia di allargarsi come un'ombra minacciosa sul futuro del governo. Mentre il leader leghista critica l'amministrazione della Capitale dell'alleato pentastellato, il resto del Carroccio rincara la dose sui possibili fondi statali per ripianare i buchi di bilancio capitolini: «Nessun regalo milionario per coprire amministratori incapaci», hanno tonato i capigruppo al Senato e alla Camera Massimiliano Romeo e Riccardo Molinari, ribadendo un concetto già espresso da Salvini, «migliaia di altri Comuni italiani hanno gli stessi problemi e identici diritti. Roma è una città bellissima da troppo tempo trascurata e abbandonata: chi ha sbagliato paghi!». Mai come in questi giorni la fase leghista della “Roma ladrona” appare così vicina. Virginia Raggi aveva ricevuto rassicurazioni dalla viceministra dell'Economia Laura Castelli, costringendo il collega ministro dell'Interno ad ammonire: «Non è finita, il parlamento è sovrano. Se qualcuno pensa di fare omaggi a Roma, quando ci sono centinaia di Comuni in difficoltà...allora o tutti o nessuno».