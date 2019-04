Salvini ha detto che non andrà da Fazio

La volata per le elezioni Europee è ormai in dirittura d'arrivo e Matteo Salvini si prepara a un tour elettorale che, conoscendo i precedenti, dovrebbe vederlo in tutti i canali, su tutti i giornali, in tutte le piazza. Ma non da Fabio Fazio, non a Che tempo che fa. «Le regole della par condicio prevedono che da Fazio ci debbano andare i 4 leader», ha spiegato il ministro dell'Interno a margine della convention del partito del Lazio «penso che per coerenza e rispetto agli italiani io da Fazio non ci andrò a meno che non si dimezzi lo stipendio». Una polemica, quella sul compenso del conduttore, che è una delle bandiere anche dell'alleato di governo, il Movimento 5 stelle, sebbene Alessandro Di Battista sia stato ospite della trasmissione, e che ora Salvini è pronto a rinverdire, «in un momento economico di difficoltà».

DA GIUGNO TASER AI POLIZIOTTI

Durante la convention, il leader del Carroccio ha annunciato anche che a partire da giugno, e dopo la sperimentazione avviata a settembre 2018, le forze dell'ordine avranno i dotazione il taser, la pistola elettrica. Tra gli argomenti toccati dal ministro dell'Interno anche la lotta al traffico di sostanze stupefacenti: «Aumentare le pene per gli spacciatori e ridurre la quantità di cui possono essere in possesso per evitare la galera», ha detto Salvini, «bisogna trasformare da lotta a guerra la battaglia contro gli spacciatori». Visto il contesto, poi, non poteva mancare un riferimento alla situazione della città, specie nei giorni della grande polemica con Virginia Raggi: «Non occorre uno scienziato per portare via la mondezza, svuotare i cestini, evitare i gabbiani stile avvoltoi», ha detto Salvini, «io ho invitato la gente a votare la Raggi ma ora quando la gente mi vede dice: fate presto».