Zingaretti si svegli: al Pd e alla sinistra serve una rivoluzione

IL PD È STATO CONDIZIONATO DAL RENZISMO NOSTALGICO

Il Pd è stato condizionato da Carlo Calenda e da quel renzismo nostalgico e ideologico che teme ciò che sta a sinistra più di quanto tema Matteo Salvini. Nessuno di loro teorizza la scelta compiuta con gli argomenti di un tempo, «vogliamo prendere i voti del centro», anche perché l’estremismo è pieno di centristi, ma tutti sussurrano che vorrebbero prendere i voti di Silvio Berlusconi esattamente come tenta di fare Giorgia Meloni riempiendo le sue liste di tutti i maggiori camerieri del Cavaliere. Uno schieramento nettamente spostato a sinistra avrebbe più possibilità di sfondare elettoralmente. Uno schieramento senza sangue vivacchia. Lo hanno capito i leader di Articolo 1 che si sono sottratti a questa gara a sinistra e hanno accettato di accompagnare il Pd senza essere coinvolti. Renzi e i gauchiste devono capire che questa è la prima delle due battaglie campali. Qui si giocherà la gara non solo fra Luigi Di Maio e Salvini, non solo fra Meloni e Berlusconi, ma soprattutto quella per dimostrare che il fronte che si oppone è ben sopra quel 19% a cui ci hanno portato Matteo Renzi e Roberto Giachetti. Se il Pd non va molto oltre quella soglia, la battaglia per le Politiche successive sarà più difficile e il trionfo della destra sarà a quel punto inarrestabile.