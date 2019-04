Salvini si riscopre indagato e litiga con Di Maio sui porti chiusi

La vicenda è quella della nave Sea Watch e ricorda il caso Diciotti. Salvini ha spiegato che il procuratore Carmelo Zuccaro ha presentato una «contestuale richiesta di archiviazione». Ma la questione politica è nata nel braccio di ferro col Movimento 5 stelle.

DI MAIO: «NON CI SI PUÒ DIVERTIRE A FARE I DURI»

L'altro vicepremier Luigi Di Maio infatti in un'intervista al Corriere della sera sulla crisi libica aveva dichiarato: «Chiudere un porto è una misura occasionale, risultata efficace in alcuni casi quando abbiamo dovuto scuotere l'Unione europea, ma è pur sempre occasionale. Funziona ora, ma di fronte a un intensificarsi della crisi non basterebbe, quindi bisogna prepararsi in modo più strutturato, a livello europeo, nel rispetto del diritto internazionale. Quel che sta accadendo non è un gioco, non è Risiko in cui uno si diverte a fare il duro con l'altro».

SALVINI: «PORTI SIGILLATI AI MERCANTI DI ESSERE UMANI»

La cosa non è piaciuta a Salvini, che ha subito voluto rimettere le cose a posto: «Rispetto il lavoro del collega Di Maio che si occupa di lavoro, ma sui temi di controllo dei confini e di criminalità organizzata sono io a decidere. Se Di Maio ed Elisabetta Trenta la pensano in modo diverso lo dicano in Consiglio dei ministri e faremo una franca discussione. I porti con me rimangono indisponibili, chiusi e sigillati ai mercanti di esseri umani».