Retroscena e trattative sulla chiusura di Radio radicale

Vito Crimi è irremovibile: Radio radicale non va salvata. «La nostra posizione è molto chiara: l'intenzione del governo, mia e del ministero dello Sviluppo economico è di non rinnovare la convenzione con Radio radicale», ha detto il sottosegretario grillino all’Editoria che non avrebbe gradito le aperture - con dichiarazioni ad hoc all’emittente - fatte dai suoi compagni di partito e che avrebbero finito per avallare la trattativa in corso tra la Rai e la radio per una partnership. E se ne sarebbe lamentato anche con il capo politico del Movimento 5 stelle, Luigi Di Maio, che poi come ministro dello Sviluppo è quello che firma la convenzione con la storica emittente pannelliana per la trasmissione delle attività parlamentari.