Il futuro di Fazio in Rai e la campagna elettorale di Salvini

LA RISOLUZIONE CONTRO IL CONFLITTO DI INTERESSE TRA PRODUTTORI, AGENTI, ARTISTI

Ed è proprio la separazione dei due binari la strada proposta dallo stesso Anzaldi per rimettere, almeno in parte, le cose a posto. Non per niente il deputato dem è riuscito nel 2017 a far approvare all’unanimità dalla commissione di Vigilanza (nonostante i mal di pancia del suo stesso partito) una risoluzione che vieta l’affidamento di programmi televisivi a società di produzione collegate ad artisti che vi prendano parte. Un mese fa, dopo una lunga attesa, l’Autorità garante delle comunicazioni (Agcom) ne ha assorbito diversi passaggi nella delibera di avvio di una consultazione pubblica sul conflitto di interesse fra produttori, agenti e artisti (la n.73/19/CONS). «Basterebbe applicare quell’indicazione», aggiunge Anzaldi, «per spezzare il conflitto di interesse implicito in questa situazione e dimezzare in un sol colpo il compenso di Fazio». Per questo il deputato dem ha chiesto ai componenti della Commissione della passata legislatura, compreso il presidente della Camera Roberto Fico, di attivarsi affinché la Rai recepisca finalmente i contenuti di quella risoluzione.

L'APERTURA (A PAROLE) DELLA LEGA

Risponde a stretto giro il deputato della Lega Massimiliano Capitanio, anche lui in Commissione di Vigilanza, con una mezza apertura. «Dimezzare il compenso di Fazio sulla base di quella risoluzione non è proprio così semplice, ma siamo più che disponibili a lavorare per una sua rapida attuazione», dice a Lettera43.it. La questione dunque potrebbe anche avviarsi a soluzione. Nel frattempo Salvini manderà quasi certamente qualcun altro a Che tempo che fa, guardandosi bene dal rinunciare al tema del compenso del conduttore. Anzi, assicurandosi che tenga banco il più a lungo possibile nella campagna elettorale.