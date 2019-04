Scontro tra Difesa e Viminale sulla direttiva Salvini per le Ong

Tant'è che l'irritazione dei militari sarebbe stata tra i temi al centro di un incontro al Quirinale tra il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il premier Giuseppe Conte, ma la circostanza è stata successivamente smentita.

La direttiva firmata da Salvini, con cui il ministero degli Interni chiede alle forze di polizia una nuova stretta contro le navi delle Ong, risulta spedito per conoscenza anche al capo di Stato maggiore della Difesa, il generale Enzo Vecciarelli, e sarebbe una vera e propria «intimazione». Destinatari anche il capo della polizia Franco Gabrielli, il comandante generale dei carabinieri Giovanni Nistri, il comandante generale della Guardia di Finanza Giorgio Toschi, il capo di Stato maggiore della Marina Valter Girardelli e il comandante generale della Guardia Costiera Giovanni Pettorino. «Quanto accaduto è gravissimo», hanno detto fonti della Difesa all'Adnkronos, perché «viola ogni principio, ogni protocollo» e costituisce «una forma di pressione impropria» nei confronti del capo di Stato maggiore Vecciarelli. «Non è che un ministro può alzarsi e ordinare qualcosa a un uomo dello Stato, queste cose accadono nei regimi, non in democrazia. Noi rispondiamo al ministro della Difesa e al capo dello Stato, che è il capo Supremo delle Forze Armate».

Fonti della Lega hanno replicato ostentando tranquillità. La direttiva per chiudere i porti «è doverosa, oltre che legittima e lecita, a fronte di un pericolo imminente». Al Viminale, spiegano le stesse fonti, sono «tranquillissimi», perché il ministero dell'Interno è «la massima autorità per la sicurezza interna» e la legge stabilisce che le navi della Marina «possono essere utilizzate per concorrere alle attività di polizia in mare». La norma citata è l'articolo 12 del Testo unico sull'immigrazione. Mentre l'articolo 11 darebbe al ministero dell'Interno la responsabilità di emanare «le misure necessarie per il coordinamento unificato dei controlli sulla frontiera marittima e terrestre». Anche per questo, sottolineano con una certa malizia le fonti leghiste, la Marina è beneficiaria delle «rilevanti risorse finanziare» dell'Unione europea gestite dal Viminale.