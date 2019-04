Chi sono i candidati di Fdi alle elezioni europee 2019

A poco più di un mese dalle elezioni europee, Giorgia Meloni ha lanciato da Torino la sua sfida a Matteo Salvini. Davanti a duemila delegati giunti al Lingotto da tutta Italia, ha chiuso il 14 aprile la Conferenza programmatica chiedendo apertamente al leader leghista di essere chiaro sulle alleanze «prima e non dopo il voto» e soprattutto di rompere con i Cinque Stelle. Il 16 ha iniziato la presentazione ufficiale delle sue liste elettorali. Tra i suoi candidati più in vista, Caio Giulio Cesare Mussolini, pronipote di Benito e il sociologo novantenne Francesco Alberoni, storica firma del Corriere.

I CANDIDATI DI FDI NELLA CIRCOSCRIZIONE ISOLE

È stata depositata in Corte d'appello a Palermo la lista di Fratelli d'Italia per le europee per la circoscrizione Sicilia-Sardegna: capolista Meloni. Alle sue spalle il senatore catanese Raffaele Stancanelli, la deputata Carolina Varchi, il sindaco di Avola Luca Cannata, la messinese Maria Fernanda Gervasi, l'avvocato Francesco Rizzo, la sarda Antonella Zedda di Cagliari, e Francesco Scarpinato, capogruppo in consiglio comunale a Palermo.