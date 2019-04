Chi sono i candidati della Lega alle elezioni europee 2019

Tra gli altri candidati in lista, in ordine alfabetico, dopo Salvini, c'è Andreina Heidi Monica, ex sindaco del Comune di Credaro, in provincia di Bergamo, e dal 2014 consigliere comunale. In lista anche la moglie del vice presidente del Senato Roberto Calderoli, Gianna Gancia, ex presidente della Provincia di Cuneo, attuale capogruppo del Carroccio al consiglio regionale del Piemonte.

I CANDIDATI DELLA LEGA NELLA CIRCOSCRIZIONE CENTRO

Sette su 14 i nomi per il Lazio nella circoscrizione centro, come fa sapere Roma Today, nell'ordine di comparsa in lista: Simona Baldassarre, romana, ex consigliera municipale, Matteo Adinolfi, coordinatore provinciale della Lega a Latina, la senatrice Anna Bonfrisco, Angelo Pavoncello, outsider dell'Associazione Nazionale Ambulanti di Roma, Luisa Regimenti, responsabile della Sanità per la Lega nel Lazio, l'economista, euroscettico, Antonio Maria Rinaldi, Veronica Maria Rossi della lega giovani di Frosinone.

I CANDIDATI DELLA LEGA NELLA CIRCOSCRIZIONE SUD

Tra i nomi in lista, in rappresentanza della società civile, il rettore dell'università di Salerno Aurelio Tommasetti e Valentino Grant, presidente della Bcc Terra di Lavoro e consigliere di amministrazione di Cassa Depositi e Prestiti. In lista un altro "giovane" noto ai più, quel Vincenzo Sofo che, oltre a essere fondatore del blog Il Talebano, è anche fidanzato con Marion Le Pen, nipote di Marine. In campo anche Lucia Vuolo, vice segretario provinciale della Lega a Salerno, e Simona Sapignoli coordinatrice cittadina a Napoli. La lista è stata depositata negli uffici della Corte d'Appello di Napoli dal deputato leghista Gianluca Cantalamessa.

I CANDIDATI DELLA LEGA NELLA CIRCOSCRIZIONE ISOLE

Segue Salvini nella circoscrizione Isole Igor Gelarda, capogruppo della Lega in consiglio comunale a Palermo e responsabile regionale degli enti locali. Poi Angelo Attaguile, già deputato nazionale della Lega, l'imprenditrice Maria Concetta Hoops di Mazara del Vallo (Tp), Annalisa Tardino, ex candidato sindaco di Licata (Ag). E ancora, l'avvocato Francesca Donato, dal luglio 2013 presidente dell'associazione Progetto Eurexit che sostiene l'uscita dell'Italia dall'Eurozona e già candidata alle europee 2014 sempre con la Lega Nord; il sardo Massimiliano Piu, tra gli esponenti della Lega più rappresentativi della provincia dell'Ogliastra e la sassarese Sonia Pili. Tra gli esclusi eccellenti, Fabio Cantarella, assessore a Catania nella giunta di centrodestra di Salvo Pogliese, e assieme a Gelarda, responsabile della Lega degli enti locali nella Sicilia orientale.