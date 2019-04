Chi sono i candidati da tenere d’occhio alle Europee 2019

M5S: NEL NOME DELLE DONNE (E DEGLI EUROPARLAMENTARI USCENTI)

Il Movimento 5 stelle presenta liste caratterizzate da una scarsa presenza di candidati esterni, a vantaggio dei molti volti noti agli attivisti. Come gli eurodeputati uscenti. Tra i candidati attualmente a Strasburgo, Eleonora Evi, Tiziana Beghin, il vicepresidente del Parlamento Ue uscente Fabio Massimo Castaldo, Dario Tamburrano, Laura Agea, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini, Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato. A capo delle liste, come detto, cinque donne: Alessandra Todde per le Isole, Chiara Maria Gemma per il Sud, Daniela Rondinelli al Centro, Maria Angela Danzì nel Nord-Ovest e Sabrina Pignedoli nel Nord-Est.