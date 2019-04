Salvini attacca la Raggi, il Pd ciurla nel manico

NESSUNA STRATEGIA DEL PD PER RIPRENDERSI ROMA

Se Salvini attacca la Raggi e Giorgia Meloni sta sulla base di lancio per sferrare il proprio attacco, non si capisce che cosa fa il Pd. Ho letto un lungo resoconto di un dirigente renziano romano, Luciano Nobili, che, dopo aver descritto con schemi propagandistici coreani Matteo Renzi, Roberto Giachetti e Anna Ascani, tace sul proprio fallimento come leader dem di Roma. Giachetti non ha fatto un digiuno, né lo hanno fatto Nobili o altri ancora. Matteo Orfini sputa sentenze ma ormai non lo segue nessuno. Ed anche il resto della sinistra tace di fronte al disastro Raggi e, oggi, di fronte all’attacco di Salvini. Eppure sarebbe il momento di scendere in campo, di prendere la bandiera della salvezza di Roma, di mettere in pista candidati/e in grado di convincere i romani. È nella battaglia che si forma la leadership. L’unica cosa certa è che il candidato/a del centrosinistra non deve essere né amico di Renzi né di Orfini. Per la serie: il delitto non paga.