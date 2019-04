Il nuovo scontro nel governo sui porti chiusi e la direttiva Ong

Non si placano le polemiche interne al governo intorno alla direttiva del ministero dell'Interno contro le Ong. Già il 16, la missiva di Salvini aveva incrinato i rapporti con il ministero della Difesa Elisabetta Trenta che l'aveva considerata un'invasione di campo. Il giorno dopo il vicepremier è tornato sul tema nel corso di un intervento a Radio anch'io su Radio1: «Il ministro dell'Interno è l'autorità nazionale di pubblica sicurezza e deve autorizzare lo sbarco. Ho tutta l'autorità di decidere. Il porto lo assegna il ministro dell'Interno, può piacere o no, gli italiani mi pagano per difenderli e questo sto facendo».

«GENERALI? NON HO TEMPO PER LE POLEMICHE»

Quanto alla presa di posizione contraria da parte dei generali, Salvini ha replicato: «Non ho tempo per rispondere a polemiche. Mi si citi nome e cognome di un generale che mi ha criticato. Si dice, pare, sembra... per questo non leggo i giornali». «Il problema», ha continuato, «è che in Libia ci sono migliaia di terroristi islamici: il rischio di infiltrazioni sui barchini è una certezza. Per questo devo ribadire che in Italia non si sbarca. Non si arriva senza permesso».

ATTESA PER IL QUESTION TIME ALLA CAMERA

La resa dei conti potrebbe svolgersi già il 17 aprile, alle 15 con un question time alla Camera. «Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, risponderà a interrogazioni sulle iniziative volte a garantire un adeguato controllo del territorio in provincia di Foggia a fronte dell'incremento di gravi eventi criminosi (Tasso - Misto-MAIE); sulla situazione dei migranti in Italia in conseguenza dell'applicazione del cosiddetto «decreto sicurezza», con particolare riferimento all'abolizione del permesso di soggiorno per motivi umanitari e alla rivisitazione del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (Fiano - PD); sulla vicenda della nave Sea Watch 3 (Molinari - Lega); sulle iniziative a tutela dell'ordine pubblico con riferimento alle zone del napoletano, del foggiano e del brindisino (Macina - M5S)».