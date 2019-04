Chi sono i candidati di Forza Italia alle elezioni europee 2019

Alla fine il nome di Mara Carfagna nelle liste per le Europee di Forza Italia non c'è. Quella della vicepresidente della Camera, doveva essere secondo le indiscrezioni una delle possibili candidature della circoscrizione Sud, o meglio lei aveva offerto la disponibilità ma il partito ha rifiutato la possibilità bollando l'offerta come un tentativo di golpe nei confronti di Silvio Berlusconi. Che nelle liste depositate al Viminale compare anche nella circoscrizione del Meridione come capolista insieme all'eurodeputata uscente (e assai poco presente all'Europarlamento secondo i dati ufficiali) Barbera Matera.