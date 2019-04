Chi sono i candidati di Europa Verde alle elezioni europee 2019

I Verdi italiani provano a cavalcare l'onda del grande successo delle liste ambientaliste in Germania e nel Nord Europa, forti del fatto che i Verdi europei dovrebbero contare molto di più in un Europarlamento che non potrà più fare affidamento su una maggioranza composta solo da socialisti e popolari. Sfumata però l'idea di allearsi con +Europa, il partito di Angelo Bonelli ha trovato come alleati la lista Possibile di Pippo Civati, ex candidato alla segreteria del Pd, fuoriuscito in dissidenza con Renzi. Il risultato è la lista Europa Verde: ambientalista, europeista e di sinistra. Civati è tra i candidati nel Nord Ovest, mentre Bonelli è nel Nord Est, assieme all'europarlamentare Marco Affronte, ex del Movimento 5 Stelle. Al centro si candidano invece le dirigenti di Possibile, Annalisa Corrado e Beatrice Brignone. Ecco tutti i nomi delle cinque circoscrizioni.