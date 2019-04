Perché Salvini blinda Descalzi in Eni

Ecco perché Salvini ha dato tassative disposizioni a Giancarlo Giorgetti – spiegandolo anche Luigi Di Maio affinché indottrinasse l’uomo 5 stelle delle nomine e dei rapporti con i “poteri forti”, Stefano Buffagni – circa la “tutela” dell'ad Eni Descalzi. «Solo se la magistratura dovesse prendere provvedimenti drastici, altrimenti nessuno si sogni di toccarlo», sembra abbia detto il capo della Lega senza tanti giri di parole, facendo riferimento alle continue voci, fin qui rimaste tali, di possibili provvedimenti per via di alcune vicende giudiziarie, a cominciare dal caso Nigeria. L’ipoteca sulla riconferma di Descalzi al vertice dell’Eni in vista della scadenza della prossima primavera è davvero pesante. E lascia spazio solo al cambio del presidente, visto che invece di Emma Marcegaglia non sembra preoccuparsi nessuno.