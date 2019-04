Il capo delle Forze armate è Salvini o Mattarella?

I SEGUACI DEL LEADER DELLA LEGA SONO DEGLI ILLUSI

Il quadro italiano è, quindi, composto da una classe dirigente in cui c’è un premier reale che si sta rivelando un furbo navigatore, un vicepremier che non ne azzecca una, e un altro vice-premier che si occupa di incendiare il Paese e di bastonare i pompieri che cercano di spegnere il fuoco. L’elettorato leghista e di destra segue il suo leader perché è convinto che sia iniziata la marcia su Roma e che finita questa fase arrembante, l’uomo tutto pizza e birra sarà capace di cacciare tutti i "negri", di deportare tutti i rom, di schedare gli omosessuali, di cercare addirittura di intralciare papa Francesco e quindi di dedicarsi, in una società completamente ripulita etnicamente (ma lo sa il ministro pizza e birra quante etnie vivono italianamente da secoli in Italia?), al governo dell’economia. Questi poveracci che accorrono in soccorso del vincitore faranno la stessa fine di quelli che sono andati in soccorso di Luigi Di Maio. Se la prenderanno in saccoccia, come si dice a Roma. Purtroppo sarà tardi. Il Paese sarà quasi morto. Per fortuna abbiamo Mario Draghi libero da impegni.