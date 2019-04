La polemica su Tria e l'aumento dell'Iva

«Con questo governo non ci sarà nessun aumento dell'Iva, deve essere chiaro. Finché il M5s sarà al governo non ci sarà nessun aumento dell'Iva, al contrario. L'obiettivo è ridurre il carico fiscale su famiglie e imprese. Serve la volontà politica. Noi ce l'abbiamo. Mi auguro ce l'abbiano anche gli altri. Fermo restando che ci sono già soluzioni sul tavolo volte ad evitare un aumento», ha detto Luigi Di Maio dopo le dichiarazioni su un possibile aumento dell'Iva del ministro dell'Economia Giovanni Tria.

ANCHE SALVINI SMENTISCE UN AUMENTO

«L'Iva non aumenterà. Punto. Questo è l'impegno della Lega. Siamo al governo per abbassare le tasse, non per aumentarle come hanno fatto gli altri governi», ha fatto sapere in una nota il vicepremier leghista Matteo Salvini.

ZINGARETTI ALL'ATTACCO

«Gli Italiani hanno bisogno di lavoro, salari più alti, infrastrutture più moderne, più investimenti sulla scuola e conoscenza. Invece oggi il governo gialloverde conferma che l'unica cosa che aumenterà è l'iva. Costruiamo un altra possibilità per salvare l'Italia dai bugiardi», ha detto il leader Pd Nicola Zingaretti dopo l'audizione del ministro Tria sul Def.