Cosa ha detto Catiuscia Marini dopo le dimissioni

Il giorno dopo le dimissioni da presidente della Regione Umbria, Catiuscia Marini ha deciso di sfogarsi: «Sono l'unica presidente di Regione donna del Pd. Altri presidenti del mio partito sono indagati, ma solo a me viene chiesto un gesto di responsabilità», ha dichiarato la presidente umbra dimissionaria. «Fermo restando che nessuno mi ha chiesto di dimettermi e che la scelta è avvenuta in totale autonomia, faccio fatica a comprendere perché il segretario a me che sono donna chiede di essere responsabile, mentre non lo fa con i presidenti uomini».