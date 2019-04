Chi è Siri, il leghista che voleva curare la corruzione col buonsenso

«Per curare la malattia della corruzione abbiamo scatenato degli anticorpi che non solo non funzionano, ma hanno distrutto l’organismo, quindi è stata una reazione eccessiva». Così Armando Siri, sottosegretario alle Infrastrutture e Trasporti, ora indagato per corruzione, parlava del codice degli appalti il 28 febbraio scorso. «Siamo l’unico Paese che ha un ente ulteriore contro la corruzione, sembra che diamo per scontato che siamo tutti corrotti e dobbiamo curarci, io penso che sia il contrario: siamo tutti persone corrette fino a prova contraria, quindi dobbiamo alleggerire il codice che secondo me va questo codice va cancellato e totalmente riscritto». In altre parole per il senatore leghista e ideologo della flat tax «per curare la corruzione serve soprattutto buonsenso». E sul futuro dell'Anac aggiungeva sicuro: «Smettiamola di prendere medicine per curare una malattia che ha bisogno di buonsenso e di meno burocrazia».