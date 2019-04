La classifica della reputazione online dei ministri a marzo 2019

2. MATTEO SALVINI PERDE QUOTA (MA NON TROPPO)

Il ministro dell’Interno Matteo Salvini totalizza un punteggio reputazionale di 97,2 (+12,91). L’ok del Senato alla legge sulla legittima difesa è stato un punto a favore del leader leghista, così come le sue parole sulla cittadinanza a Ramy, il piccolo eroe di San Donato Milanese. Solito mattatore sui social dove spopola grazie ai temi forti della sua comunicazione, come la lotta all’immigrazione clandestina, e all’uso di un linguaggio diretto e disimpegnato. Scende al secondo posto solo per la prestazione monstre del premier Conte.

3. SERGIO COSTA SUL PODIO CON POSIZIONI SEMPRE PIÙ GREEN

Il migliore, dopo Conte, per crescita sul mese precedente (+13,97), è il ministro dell’Ambiente Sergio Costa che sale al terzo posto con un punteggio di 70,5. In questo periodo di proteste e scioperi per il clima, è piaciuta la vicinanza ai manifestanti («direi ai miei figli di andare in piazza»), le posizioni europeiste in tema di sfide ambientali e i richiami a Bruxelles per «sbloccare gli investimenti» sulle energie rinnovabili.