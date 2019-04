Le intercettazioni di Virginia Raggi nell'inchiesta sui conti Ama

«Devi modificare il bilancio come chiede il socio. Tu lo devi cambiare comunque, anche se ti dicono che la Luna è piatta», dice la sindaca nella registrazione di un colloquio avuto il 30 ottobre scorso con Bagnacani. L'audio è allegato all'esposto nel quale l'ex ad denuncia presunte pressioni ricevute per modificare il bilancio della municipalizzata dei rifiuti. Nella registrazione, anticipata dall'Espresso on line, quando Bagnacani chiede chiarimenti sulla vicenda e su come valutare la qualità del credito, la sindaca taglia corto: «Non devi valutare, se il socio ti chiede di fare una modifica la devi fare: tu lo devi cambiare comunque, anche se ti dicono che la Luna è piatta». In un incontro con Bagnacani del 26 novembre 2018 Raggi dice: «Io oggi non posso chiedere ai romani di aumentargli la Tari perché loro vedono grazie anche a quest'opera dei sindacati, degli operai che non hanno voglia di fare. Se loro si affacciano e vedono la merda in città, in alcune zone purtroppo è così, in altre zone è pulito e tenuto bene, in altre zone non c'è modo, non c'è modo. Allora quando ai romani gli dico, sì la città è sporca però vi aumento la Tari, ma io scateno, cioè metto la città a ferro e fuoco, altro che i gilet gialli».