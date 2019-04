Chi è Paolo Arata, l'uomo al centro dello caso Siri

ARATA SPERAVA CHE SIRI ANDASSE AL MINISTERO DELL'ECONOMIA

Un business quello delle energie pulite in cui l'ex parlamentare aveva coinvolto anche il figlio Franco, che alla Capitale da mesi aveva preferito Alcamo, città in cui Nicastri era ai domiciliari. Per molto tempo il professore è stato "ascoltato" dai magistrati che hanno potuto avere un'idea della enorme rete di relazioni da lui intessuta. Nello strettissimo rapporto che lo legava ad Armando Siri, sottosegretario leghista, anche lui indagato per corruzione nella tranche romana dell'inchiesta, sembra che fosse lui l'elemento forte. Avrebbe sponsorizzato il politico in ogni sede, anche ecclesiastica. Poi si è dovuto accontentare della sua nomina a sottosegretario alle Infrastrutture e ai Trasporti e non all'Economia come avrebbe voluto. Sarebbe stato Arata a corrompere Siri per una norma di favore sull'eolico in cambio di 30 mila euro. Una mazzetta di cui parla lui stesso col figlio. «Devo ringraziare la Lega per avere liberato la mia regione da un giogo», disse a un convegno dopo la vittoria di Toti in Liguria, Arata, genovese d'origine.