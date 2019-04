Troppa viltà di fronte ai diktat di Salvini

DAL PD TROPPE PAROLE AL VENTO E POCHE AZIONI CONCRETE

Perché una delegazione di parlamentari del Partito democratico non è andata allo Stato maggiore della Difesa a portare la solidarietà? Perché oggi i sindaci Pd non si danno appuntamento per difendersi dagli ignari prefetti. Perché non parte una campagna di disubbidienza civile che coinvolga anche aree dell’amministrazione? Il fascismo non verrà perché Salvini è un fascista. Il fascismo, o come vorrà chiamarsi, verrà quando la democrazia sarà diventata una fictio juris. Troppa indifferenza e troppe parole al vento. Troppi strateghi da tavolino si stanno esercitando a studiare se Luigi Di Maio si sia spostato a sinistra e se si possono fare cose con i cinque stelle. Salvini è lì per merito di Beppe Grillo e del M5s. Altro che dialogo. In tutte le convulsioni delle democrazia traballanti si è sempre notata questa sindrome di viltà e di indifferenza che sta uccidendo la politica. Non va bene così, non va proprio bene.