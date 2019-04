I sondaggi politici e le proiezioni per le Europee 2019 del 18 aprile

IL PPE SI CONFERMA PRIMO PARTITO IN EUROPA

Le proiezioni del parlamento dell'Unione europea di aprile disegnano un calo di Partito popolare europeo e S&D che rispettivamente perdono cinque punti percentuali rispetto allo stato attuale. Il Ppe rimane il primo partito (24%): a fine marzo nella rilevazione che non includeva i dati dei britannici perdevano 3,3 punti e gli S&D 5,7 (ora sono al 19,8%). Salgono invece l'Enf dove siede la Lega all'8,3%, i Verdi al 7,6%, l'Alde 10,1% e l'Efdd con il M5s al 6%. La sinistra del Gue è quotata al 6,1%, con un leggero calo di 0,8 punti percentuali rispetto alla situazione attuale. Secondo le ultime proiezioni del parlamento europeo, nel gruppo, che attualmente conta tre italiani, non dovrebbe essere presenti partiti italiani nella futura Eurocamera, in quanto questi partiti non supererebbero la soglia del 4%. Cala anche l'Ecr quotato all'8,8% con un calo dell'1,3 punti percentuali.