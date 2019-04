Le finestre elettorali del 2019 in caso di crisi di governo

PRIMO TEST DI TENUTA DELLA MAGGIORANZA: IL VOTO SUL DECRETO CRESCITA

Per ora tuttavia nessuno dei due alleati dichiara di voler rompere, ciascuno lascia il cerino di una eventuale crisi all'altro. Ma l'esecutivo è atteso alla prima prova martedì 23 aprile in Consiglio dei ministri, quando si dovrà varare il decreto per la crescita. In quel provvedimento, già approvato salvo intese, ma che deve tornare sul tavolo del Cdm, è inserita tra le altre la norma Salva-Roma che la Lega intende stralciare e il M5s difende a spada tratta. Se le tensioni precipitassero nella crisi, in piena campagna per le Europee, si aprirebbe un percorso che è previsto dalla prassi parlamentare e la Costituzione. E che al momento, appunto, fa intravedere possibili finestre elettorali nella seconda metà di giugno, a luglio o a settembre. La crisi potrebbe passare da un voto delle Camere e dalla verifica dell'esistenza di una maggioranza alternativa. Solo quando il presidente della Repubblica verificasse, anche attraverso consultazioni, che non ci sono più margini per far proseguire la legislatura, potrebbe decidere - sentiti i presidenti di Camera e Senato - di sciogliere il parlamento, con un decreto che contiene anche la convocazione dei comizi elettorali. Da quel momento partirebbe il timing ipotetico per le urne, con la campagna elettorale tra 45 e 70 giorni dallo scioglimento delle Camere.