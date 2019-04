Scintille elettorali tra Di Maio e Salvini

DI MAIO: «L'ITALIA NON È MICA UN GIOCO»

«Ma dov’è il senso di responsabilità verso i cittadini? Dove è la voglia di cambiare davvero le cose, di continuare un percorso, di migliorare il Paese come abbiamo scritto nel contratto?», continua il capo politico M5s. Che senza giri di parole punta il dito contro l'alleato: «L’Italia non è mica un gioco, l’Italia siamo noi e milioni di famiglie in difficoltà che vogliono un segnale. L’Italia non è un trofeo e trovo gravissimo che la Lega con così tanta superficialità ogni volta che gli gira minacci di far cadere il governo. Ma poi per cosa? Per non mettere in panchina un loro sottosegretario indagato per corruzione (che potrà poi rientrare nel governo laddove, mi auguro, si risolvesse positivamente la questione) sono pronti a far saltare tutto e a tornare con Berlusconi? Questo è il valore che danno all’Italia?». Di Maio poi ha difeso a spada tratta Virginia Raggi su cui, scrive, si è abbattuta una «vera e propria sceneggiata mediatica». Senza dimenticare di lanciare l'immancabile stoccata al Pd, insistendo sugli «anticorpi» del M5s e sulla «questione morale»: «Pochi giorni dallo scandalo sulla sanità che ha travolto il Pd in Umbria, ho avuto la fortuna di ascoltare il nuovo segretario del Pd dire che quando un politico è indagato, deve dare delle spiegazioni ai cittadini. Sono più che d’accordo, peccato però che ancora stiamo aspettando le sue di spiegazioni...».