Basta con i cialtroni al governo, voglio Mario Draghi

SOGNO UN'ITALIA GUIDATA DA COMPETENTI

Si può fare in tempo a dare uno sbocco a quell’elettorato che si sta interrogando su chi votare? Si potrebbe, ma servirebbero “gesti” che rivelino l’esistenza nella società, nelle istituzioni, nella politica di forze che amano davvero questo Paese e che non vogliono vederlo crollare per una lite di comari. Visibilmente al potere c’è un’Italia incompetente. Un’Italia che non sa che cos’è il lavoro e quanto sia difficile vivere giorni per giorno per chi ha poco. Visibilmente l’inganno populista–sovranista mostra il fiatone. Ma se non si mostra che cosa può sostituire questi personaggi, è inutile alimentare speranze. Ed io continuo a sperare che arrivi Mario Draghi, e che nei ministeri della 'Forza' ci siano persone che sappiano usarla con straordinaria parsimonia e umanità, professionisti non accattoni di popolarità. Il Paese è pieno di ottimi servitori dello Stato, di virtù repubblicane da mettere in campo.