Macché Berlusconi, il prossimo alleato di Salvini sarà il Pd

Accusato di simpatie per Salvini, stavolta Belpietro non rende propriamente un favore al leader leghista perché mette in pagina le sue mosse prossime venture. In soldoni, fa la seguente previsione: dopo il voto europeo, come che vada, il ministro dell'Interno staccherà la spina al governo, per la elementare ragione che non ne può più dei cinque stelle, e non intende intestarsi una finanziaria lacrime e sangue a tutto carico del suo elettorato nordista. Non è un ragionamento da statista, e dunque è probabile che appartenga a Salvini.