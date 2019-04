Roma e il caso Siri-Arata, nuove schermaglie Di Maio-Salvini

ASSEDIO DEL M5S AI LEGHISTI PER IL CASO SIRI

Ma intanto la tensione è alle stelle. Non c'è ancora stato l'atteso chiarimento tra il premier e Siri. «Non mi ha ancora chiamato», ha detto il sottosegretario da Milano, dove con i legali sta studiando le accuse a suo carico. Siri può contare sulla difesa di Salvini: «È tranquillo lui, sono tranquillo», ha sottolienato il leader della Lega. Ma nel partito c'è chi professa più prudenza, nell'attesa di vederci più chiaro. «Ho presentato un emendamento che mi ha chiesto una filiera di piccoli produttori che dicevano di essere in difficoltà. Non ho fatto altro che portarlo negli uffici», ha spiegato Siri, «non ho preso un centesimo». Non basta, però. Né al M5s, che con Stefano Buffagni ha ricordato a Salvini che «si parla di mafia e corruzione». Né al presidente dell'Autorità anticorruzione, Raffaele Cantone, per il quale «è grave» che in passato Siri abbia patteggiato una condanna per bancarotta. Non si può - è la tesi M5s rilanciata da Di Maio - mettere a rischio il governo per proteggere un indagato. Il contratto di governo, ricordano, prevede che chi è condannato, anche in primo grado, deve lasciare ma chi è indagato, come Siri, deve chiarire.