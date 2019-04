I sondaggi politici elettorali del 20 aprile 2019

Il Carroccio infatti si conferma per l'ennesima volta primo partito in Italia con il 36,9%, facendo registrare una buona crescita. Patisce di più l'aria di crisi il Movimento 5 stelle, che rimane al secondo posto delle preferenze di voto degli italiani, ma cala al 22,3%. A seguire le due forze politiche che compongono la maggioranza ci sono il Partito democratico con il 18,7%, Forza Italia con l'8,7% e Fratelli d'Italia con il 4,6%. Gli altri partiti sarebbero, secondo le rilevazioni, lontane dalla soglia di sbarramento del 4%, con l'eccezione di +Europa insieme a Italia in comune che si attesta al 3%. La Sinistra è, invece, al 2,1% ed Europa Verde all'1,3%. Spicca il dato degli indecisi che, a poco più di un mese dal voto per l'Ue, si attesta ancora al 41,8%.