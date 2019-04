Il prefetto di Milano dice no al corteo in ricordo di Ramelli

Il prefetto di Milano Renato Saccone ha detto no a cortei o fiaccolate per ricordare Sergio Ramelli, studente del Fronte della Gioventù ucciso il 29 aprile del 1975 da militanti di Avanguardia Operaia. Al suo posto è stata autorizzata una cerimonia "statica" in via Paladini, luogo in cui avvenne l'aggressione mortale. Una presa di posizione, quella della Prefettura, giudicata «inspiegabile» dalla presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni che chiede a Saccone di ripensarci. «Inspiegabile il divieto da parte della prefettura di Milano al corteo di commemorazione di Sergio Ramelli», ha scritto Meloni su Facebook.