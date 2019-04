Mentre in Sri Lanka si contano le vittime e i feriti degli attentati alle chiese e hotel della capitale del Paese, in Italia Luca Morisi ha augurato felice Pasqua ai militanti e simpatizzanti della Lega in un modo del tutto particolare. Il capo della comunicazione di Matteo Salvini ha infatti postato sui suoi social network una foto del ministro dell'Interno armato di mitra. «Vi siete accorti che fanno di tutto per gettare fango sulla Lega? Si avvicinano le Europee e se ne inventeranno di ogni per fermare il Capitano», ha scritto su Facebook. per poi aggiungere: «Ma noi siamo armati e dotati di elmetto! Avanti tutta, Buona Pasqua!».