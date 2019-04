I sovranisti ci stanno consegnando a Putin ma forse non l'hanno capito

È sicuro che Trump non abbia mai saputo nulla, e probabilmente sappia poco anche oggi, della lunga storia plurisecolare - incominciata nell’epoca in cui lo zar Alessandro I si trovò a capo della coalizione antinapoleonica conquistando di Parigi il 31 marzo del 1814 - dei tentativi di Mosca di influenzare la politica delle nazioni occidentali in una comprensibile visione di difesa dei suoi interessi. Dopotutto da Occidente era arrivato Napoleone in armi fino alla capitale russa.Conoscere qualcosa in merito avrebbe aiutato Trump a comprendere meglio come mai i russi volevano aiutare nel 2016 la sua campagna elettorale. E aiuterebbe i nostri alfieri del neonazionalismo salviniano, pentastellato o “nostalgico” meloniano (da Giorgia Meloni) a meglio capire la posta in gioco e il vero interesse del nostro Paese, al di là del loro opportunismo elettorale. Se non fossero digiuni (non tutti, certo) anche di letteratura oltre che di Storia potrebbero trovare in Joseph Conrad ad esempio alcune interessanti pagine sulle trame russe di 130 anni fa per spaventare l’Occidente ammalato di liberalismo democratico.