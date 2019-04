La guida completa alle elezioni comunali 2019 in Sicilia

PATTI DEL NAZARENO SICILIANI: IL REBUS DI GELA

Ma a Gela è andato oltre: là, il Pd oltre a non esporre il logo corre di fatto con Forza Italia, che in città si è scissa nella corrente ufficiale, che fa riferimento al deputato regionale Michele Mancuso contro la fronda che ha seguito le indicazioni dell'ex deputato regionale forzista Federico Giuseppe. Un “patto del Nazareno” della Trinacria che rischia di avere come unico scopo – fanno notare gli avversari – di unire due debolezze. Pd e Fi sostengono l'avvocato 61enne Lucio Greco, a capo della lista civica "Un'altra Gela". Per di più, fino all'ultimi, i due partiti, un tempo centrali sulla scena nazionale, rischiavano di non riuscire nemmeno a presentarsi in città dato che la commissione elettorale circoscrizionale aveva deciso l'esclusione della lista di Greco per questioni burocratiche. È stato il Tar di Palermo ad averla riammessa alla corsa. Il candidato sostenuto da Pd e Fi dovrà vedersela anzitutto con il candidato di centrodestra Giuseppe Spata, 42 anni, commercialista, coordinatore provinciale della Lega, sostenuto da Udc, Fratelli d'Italia e dai dissidenti forzisti di Federico Giuseppe. Seguono Simone Morgana, 42 anni, avvocato, per la lista del M5s e Maurizio Melfa, 48 anni, imprenditore, indipendente, espressione di due liste civiche.

LA SFIDA LEGHISTA A CALTANISSETTA

Se il Pd fatica persino a presentare il simbolo, la Lega, mai così forte, corre da sola in diverse realtà: Caltanissetta, Monreale e Mazara, solo per citarne alcune. Ed è proprio la sfida per Caltanissetta, unico comune capoluogo di provincia al voto, a essere la più interessante e anche la più frammentata, con sei candidati (due recentemente esclusi per questioni burocratiche), di cui quattro in rappresentanza dei partiti tradizionali. Anche qui il Pd corre in incognito, senza il supporto (ritenuto evidentemente un fardello), del logo nazionale. Questo nonostante il buon risultato ottenuto con le primarie, che hanno saputo richiamare 80 mila votanti (a Caltanissetta Nicola Zingaretti ha preso il 70% delle preferenze). Il partito comunque supporta il farmacista 60enne Salvatore Messana, già sindaco della città due volte, dal 1999 al 2009. Michele Giarratana rappresenta il centrodestra, che deve però fare a meno della Lega, in fuga solitaria con il consigliere comunale uscente Oscar Aiello. Roberto Gambino corre per il Movimento 5 stelle.