Il M5s inchioda Siri sul biometano nel contratto di governo

Siri è accusato di aver ricevuto denaro per favorire proprio l'erogazione di contributi per le imprese che operano nelle energie rinnovabili. Ad aver condizionato il contratto gialloverde e corrotto il sottosegretario sul tema sarebbe stato Paolo Arata, consigliere della Lega sul tema dell'energia, che per i magistrati era socio occulto del re dell'eolico Vito Nicastri, uomo di fiducia del boss mafioso Matteo Messina Denaro.

FONTI M5S: «SIRI E CENTINAIO INSISTEVANO»

Ma i cinque stelle ricordano che «erano Siri e Centinaio a proporre con insistenza» quell'"emendamento": «Noi accettammo perché in piccoli impianti e ben canalizzati può andare, ma non sappiamo quali fossero i loro reali fini». Il passaggio finito nel contratto di governo recita così: «Verranno inoltre valutate sperimentazioni sul ciclo vita di impianti a biometano valutando i costi, l’inquinamento e i prodotti reflui».

SALVINI: «COLPEVOLE SOLO IN CASO DI CONDANNA»

Sulla vicenda è intervenuto ancora Matteo Salvini: «Io voglio solo che i colpevoli siano riconosciuti tali in fretta e gli innocenti lo stesso, spero che i tempi dei processi siano rapidi, che i giudici facciano bene e in fretta». La posizione su Siri resta garantista: «O è cambiato il diritto penale, o la Costituzione, oppure in Italia si è colpevoli in caso di processo e di condanna».

BONGIORNO: «FATTO GRAVISSIMO, MA SE VIENE ACCERTATO»

Per il ministro della Pubblica amministrazione Giulia Bongiorno «è un fatto gravissimo se un politico accetta denaro per prendere un emendamento e metterlo, il problema è "se", ossia se lo ha fatto. Se non ha sbagliato e lo stiamo massacrando credo che sia abbastanza grave».