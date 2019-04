Salvini è il ministro della guerra civile

NON SI DEVE INDIETREGGIARE DAVANTI ALLE MINACCE FASCISTE

Stiamo all’oggi. Il ministro dell'Interno vuole dare per ineluttabile la propria ascesa evocando, con il suo portavoce un po’ scemo, l’ipotesi di uno scontro armato nel caso in cui non si realizzasse o, come loro dicono, fosse impedito da forze contrarie questa presa del potere. Fra queste forze contrarie, oggi Salvini colloca anche il M5s che aveva pensato di dominare la Bestia e ne è stato divoratoquasi per intero. Il pericolo rappresentato dalla minaccia armata che il leader leghista fa pendere sull’Italia non si contrasterà solo con belle manifestazioni antifasciste. Si contrasterà solo dimostrando agli italiani che la guerra civile è un pericolo per tutti i combattenti e porterà dolore in ogni casa.