Cosa ha deciso il governo sul Salva Roma

L'ufficialità ancora non c'è, dato che il Consiglio dei ministri è stato procrastinato più volte e alle 20 ancora non aveva preso il via. Ma il pomo dellla discordia, il famigerato Salva Roma che per giorni ha fatto litigare Lega e Movimento 5 stelle, dovrebbe essere stralciato dal decreto crescita che doveva essere licenziato in serata. Le norme che riguardano il debito della Capitale, secondo quanto ha anticipato Matteo Salvini, dovrebbero essere inserite in un altro provvedimento ad hoc che conterrà misure anche per gli altri Comuni in difficoltà. Il condizionale, tuttavia, è d'obbligo, visto che i Cinque stelle si sono immediatamente affrettati a smentire l'annuncio del Capitano. Un Cdm, quello del 23 aprile, al quale non ha preso parte Luigi Di Maio e gran parte dei ministri pentastellati, segnando un punto di svolta nei già logori rapporti all'interno della maggioranza.

I CINQUE STELLE SMENTISCONO LO STRALCIO DEL SALVA ROMA

«Quando si parla di crescita è importante esserci», ha detto Salvini. «Lo stralcio del Salva Roma» dal decreto «l'ho concordato con chi c'era». Secondo l'agenzia Agi, oltre al premier Giuseppe Conte, per il M5s si sarebbe presentata soltanto la ministra del Sud Barbara Lezzi. Fonti Cinque stelle, tuttavia, non sembrano concordare sulla linea declamata da Salvini ai giornalisti, spiegando che «non è stato discusso il decreto Crescita» in Cdm, «dunque non si è potuto stralciare nulla, meno che meno il salva Roma».