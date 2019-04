I sondaggi politici elettorali del 23 aprile 2019

L'inchiesta a carico del sottosegretario leghista sembra dunque non avere intaccato la fiducia degli elettori nel Carroccio, mentre per quanto riguarda l'alleato di governo la flessione è di pochi decimi di punto percentuale, scendendo dal 22,5% al 22,3%. Un calo esiguo, ma che consente comunque al Partito democratico di mantenere nel mirino il Movimento 5 stelle. Per il Pd del segretario Nicola Zingaretti non sembra essere svanito l'entusiamo successivo alla nomina. I democratici sono passati infatti dal 21,5% della settimana precedente all'attuale 22%.

LIEVE FLESSIONE ANCHE PER FORZA ITALIA, STABILE FDI

Non particolarmente positivo nemmeno il trend di Forza Italia, alle prese con le bagarre interne per le nomine in vista delle elezioni europee. A due mesi dal voto Silvio Berlusconi fa segnare una flessione di mezzo punto percentuale, passando dall'8,9% all'8,4%. Stabile, infine, Fratelli d'Italia, che si conferma al 4,8% dall'ultima rilevazione.